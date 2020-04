Mais um acidente entre um carro e trem foi registrado na Rua Osires del Corso, no bairro Cajuru, na manhã desta quarta-feira (29). O choque deixou o motorista do carro, de 48 anos, ferido em estado grave. O ponto é alvo constante de choques entre trens e carros.

A locomotiva seguia sentido Boqueirão e ao bater no veículo Chevrolet Cruze prata, o carro foi arremessado para um barranco. O motorista teve ferimentos na cabeça e um trauma no tórax. O homem foi atendido às pressas por técnicas e enfermeiras da unidade de saúde que fica bem em frente ao local até a chegada da ambulância do Siate. A vítima foi encaminhada ao Hospital Cajuru. Com o acidente, o trânsito ficou lento na região e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estiveram no local para orientar os outros condutores.

Segundo a Rumo, empresa que opera os trens em Curitiba, o local é devidamente sinalizado e o maquinista adotou os procedimentos de segurança como os freios de emergência, mas não foi possível evitar a colisão. A concessionária reforça a importância de motoristas redobrarem a atenção nas passagens de nível antes de efetuar o cruzamento. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a linha férrea é sempre preferencial, sendo obrigatório parar, olhar e escutar para realizar a travessia segura.

