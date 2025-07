Motorista envolvido em acidente que matou família na BR-476 é preso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O motorista de uma Amarok envolvida em um acidente que resultou na morte de pai, mãe e filha na BR-476, em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi preso nesta segunda-feira (21). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele apresentava sinais de embriaguez durante o acidente.

A ocorrência foi registrada por volta das 19 horas no domingo (20). Apesar dos sinais de embriaguez do motorista da caminhonete, segundo informações preliminares da PRF, era o veículo em que a família estava que transitava na contramão quando bateu na Amarok.

Abordado por policiais, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro. Segundo a corporação, ele foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador com lesões e permanecerá sob custódia da PRF até receber alta médica.

Depois, será encaminhado à Delegacia da Lapa para responder pelo crime de embriaguez ao volante, segundo a PRF.

Casal e criança morrem em acidente na BR-476

A colisão frontal entre a caminhonete e o automóvel aconteceu por volta das 19h, no km 170 da BR-476, também conhecida como Rodovia do Xisto. Entre as vítimas fatais estão um casal e uma criança de aproximadamente 2 anos de idade.

