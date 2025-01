Motorista é indiciado após acidente na BR-277 em Morretes

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) encerrou o inquérito sobre o acidente ocorrido na BR-277, em Morretes, no último dia 21 de dezembro. O motorista do caminhão envolvido foi indiciado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e direção perigosa. A conclusão do caso revela detalhes sobre a negligência do condutor.

Segundo as investigações, o motorista alegou falha nos freios, mas ignorou uma área de escape disponível e trafegou em velocidade incompatível com a segurança da via. A delegada Alini Simadon, responsável pelo caso, enfatizou a gravidade da situação: “O motorista poderia ter evitado o acidente ao utilizar a área de escape, que estava completamente livre. No entanto, sua negligência e a condução perigosa resultaram em colisões com três veículos e graves prejuízos, incluindo danos a um templo religioso na região”.

O incidente mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Científica e PCPR, que realizaram os levantamentos iniciais e coletaram evidências no local. As vítimas, que sofreram lesões leves, manifestaram interesse em representar judicialmente contra o motorista.