Motorista de aplicativo é atacado com tesoura em roubo na RMC

Neste último domingo (22), um motorista de aplicativo foi ferido com golpes de tesoura durante um assalto em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Um homem tentou furtar o carro da vítima, um Renault Kwid, nas proximidades do Parque São José.

Ainda no local do crime, o motorista foi atendido por equipes do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) e levado ao Hospital de São José. Ele sofreu ferimentos no pescoço e no rosto.

Segundo o tenente Hudson, da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), o suspeito fugiu com o veículo, mas foi localizado e preso em flagrante logo em seguida.

“Em patrulhamento, a equipe teve êxito em abordar o veículo e o autor do roubo. Ele foi preso em flagrante e entregue à delegacia de São José dos Pinhais, que tomará as providências cabíveis”, informou o tenente.

Além de recuperar o veículo, os policiais encontraram com o suspeito uma carteira, um soco-inglês e três celulares, sendo um deles pertencente à vítima.