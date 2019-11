Um homem de aproximadamente 30 anos morreu após ser atropelado na noite desta segunda-feira (4), na Linha Verde, na altura do bairro Pinheirinho, em Curitiba. O causador do atropelamento fugiu, mas deixou para trás o retrovisor do veículo, que pode ser uma pista para a polícia encontrar seu paradeiro.

Segundo informações, o veículo que o atropelou seguia no sentido São Paulo quando duas pessoas tentaram atravessar a via. A Polícia Rodoviária Federal chegou a atender a ocorrência, mas a vítima já estava morta no local.

A região do acidente tem intensa movimentação de pedestres e a iluminação durante a noite é considerada insuficiente. Outra reclamação seria a falta de passarelas para atravessar de um lado para o outro. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.