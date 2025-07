Motociclista desafia lei e colide com ônibus em Curitiba

Um motociclista foi socorrido após bater contra um ônibus na manhã desta segunda-feira (21), em Curitiba. O acidente ocorreu por volta das 11h, após o homem tentar fazer uma conversão proibida.

De acordo com informações da Urbanização de Curitiba (URBS), o motociclista trafegava pela via lenta da avenida República Argentina. Ao se aproximar do cruzamento com a Rua Álvaro Jorge, ele tentou virar a esquerda e colidiu com um Ligeirinho da linha 700-Pinheirinho/Cabral.

O motociclista foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador. Segundo a URBS, houve vazamento de óleo da moto e, por isso, a área foi isolada até que a limpeza fosse realizada. A via já foi liberada.