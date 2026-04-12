Morte de chef e professor comove a gastronomia de Curitiba

O chef de cozinha e professor Álvaro César “Vavo” Krieck dos Santos morreu neste sábado (11/04), aos 53 anos, em Curitiba. O velório será realizado neste domingo (12/04), em Rio do Sul, em Santa Catarina, cidade natal do chef.

Vavo era professor nos cursos de gastronomia do Centro Europeu e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), além de já ter atuado na Universidade Positivo.

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Ao longo da carreira, também trabalhou como consultor na área de Alimentos e Bebidas, prestando assessoria a restaurantes e estabelecimentos da capital paranaense.

Em publicação nas redes sociais, o Centro Europeu homenageou o professor, destacando sua atuação em sala de aula. “Energia e inspiração dentro de cada sala de aula… Seu amor pela gastronomia era visível em cada detalhe”, diz a nota.

O curso de Gastronomia da PUC-PR também lamentou a morte do chef. Como forma de homenagem, será realizada uma despedida às 19h desta segunda-feira (13/04), no Kurytyba Gastronomia. As aulas da graduação foram suspensas na data.