Morre Vlad Santos, uma das vozes mais conhecidas do rádio de Curitiba

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Morreu nesta terça-feira (17/03), em Curitiba, o radialista Vlademir Florência Santos, o Vlad Santos, aos 62 anos. Muito conhecido no meio, ele também fez parte da vida de muitos ouvintes de rádio, mesmo que você não saiba. Durante anos a “voz padrão” da Rádio CBN Curitiba e da CNT era de Vlad Santos.

O radialista teve um AVC e não resistiu às consequências do incidente. O velório acontece na capela da Primeira Igreja Batista de Curitiba (Rua Bento Viana, 1200, Batel), a partir das 13h e o sepultamento será no Cemitério do Boqueirão, às 16h.

Vlad trabalhou em algumas das principais rádios de Curitiba. Além da da CBN, também atuou na FM 104, Studio 96, Rádio 98FM, Mundo Livre, Caiobá e na CNT, canal de televisão.

“Fomos companheiros de trabalho em algumas rádios, uma voz incomparável que se cala no rádio brasileiro”, lamentou o radialista Mario Neto, coordenador de programação da Rádio Banda B, que trabalhou com Vlad na antiga rádio Studio 96.

“O Vlad tinha aquele ar sério, de semblante austero, mas por trás disso havia, na verdade, uma grande timidez. Foi por meio da voz que construiu sua trajetória e deixou sua marca no rádio curitibano, com presença firme, sensível e inconfundível, fazendo da palavra um instrumento de conexão e memória. Amigo fiel, raro e único, deixará muita saudade”, disse a jornalista Luciano Honório, que trabalhou com Vlad nas rádios do GRPCOM.

Vlad na inauguração da Rádio Mundo Livre. Foto: Arquivo Pessoal