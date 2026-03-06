Morre personal trainer vítima de explosão em apartamento em Foz do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O personal trainer Eduardo Werneck Stevens, de 31 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (27/2) em decorrência da gravidade dos ferimentos. Ele teve cerca de 80% do corpo queimado após uma explosão em seu apartamento, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na quinta-feira passada (26/2).

Desde sábado (28/2), Eduardo estava internado no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Em estado gravíssimo, ele foi transferido para a capital para receber atendimento de uma equipe especializada no tratamento de queimaduras.

Segundo informações do programa Bom Dia Paraná, da RPC TV, a equipe relatou que o caso de Eduardo era um dos mais complexos já tratados no hospital. As queimaduras afetaram o funcionamento de órgãos internos, como coração, rins e pulmões.

Câmera flagrou momento da explosão em Foz do Iguaçu. Foto: Reprodução.

A explosão ocorreu no quarto andar do edifício onde o jovem morava. Ele estava no apartamento com a namorada, que não sofreu ferimentos graves porque estava em outro cômodo no momento da explosão. Minutos antes, o casal preparava o jantar.

A perícia no local já foi realizada para identificar as possíveis causas da explosão.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, o caso é investigado, com diligências necessárias em andamento. A Polícia informou ainda que aguarda a conclusão dos laudos periciais a fim de esclarecer a dinâmica do caso.

