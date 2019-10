Faleceu na tarde desta quinta-feira (3), o radialista, apresentador de televisão e ex-deputado Ricardo Chab, de 61 anos. Ele estava internado no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, após ter sofrido um infarto na última semana de setembro. Conforme familiares, na época do internamento, Ricardo Chab foi ao hospital reclamando de uma tosse, sem saber que tinha infartado.

O corpo será velado a partir das 8 horas desta sexta-feira (4) no Cemitério Parque Iguaçu/próximo do Parque Barigui, e o sepultamento as 16 horas no mesmo local.

Ricardo Jota Chab era de Santa Izabel do Ivaí, Noroeste do Paraná. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), atuou em diversos programas de rádio e televisão. O programa do qual participava era na Rádio Mais (antiga Eldorado).

Além da comunicação, seguiu carreira política e foi eleito deputado estadual, pelo PMDB, em 1995, com quase 33 mil votos. Em 1998, foi reeleito pelo PTB, com mais de 38 mil votos. Na Assembleia Legislativa, passou por diversas comissões, inclusive presidindo a de Segurança Pública.