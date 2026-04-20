Morre Jair Júnior, “O Príncipe” do rádio esportivo de Curitiba

Morreu neste domingo (19/04), em Curitiba, o narrador esportivo Jair Bozza, conhecido como Jair Júnior, que trabalhou por décadas no rádio paranaense. Jair tinha 83 anos e estava internado na Santa Casa de Curitiba. O velório acontece das 11h às 14h30 no Cemitério Vertical, no bairro Tarumã. O sepultamento acontece no mesmo local.

Jair Júnior começou sua carreira em Paranaguá, na Rádio Difusora, em 1964 como repórter, e estreou como narrador num jogo entre Grêmio Maringá e Seleto, no mesmo ano. Trabalhou em dezenas de rádio pelo Brasil, como rádio Capital (São Paulo), Rádio Guarani (Belo Horizonte), Rádio Bandeirantes (Porto Alegre), Rádio Guarujá (Florianópolis), Radio Cidade, Rádio Independência, Rádio Eldorado, todas em Curitiba.

>>> Falecimentos e sepultamentos das últimas horas em Curitiba e região

“O Príncipe” – como era conhecido – considerava a narração esprotiva um dom. “É uma arte. Para outras funções do rádio você até consegue criar, adaptar. Mas para ser um narrador completo você precisa nascer com esse dom. É uma arte contar a história de um jogo, prender a atenção do torcedor”, disse, certa vez, em entrevista.

Confira a entrevista de Jair Júnior para o radialista André York: