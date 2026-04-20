Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 20/04/2026

Lista dos falecimentos e sepultamentos das últimas horas em Curitiba e região metropolitana.
ALZIRA MACIEL, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON MACIEL. Filiação: AUGUSTO PEPPLOW e PHILOMENA EMILIA PEPPLOW. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
AMELIA DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO ALVES DE SOUZA e FAUSTINA POLICARPO DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
ANDREA FERREIRA, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REGINALDO LUIZ DE SOUZA. Filiação: PEDRO RIBEIRO FERREIRA e SIDINEIA MACENO FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 19 de abril de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
ANITA CAMARGO VIEIRA, 90 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: JOAO LOURENCO VIEIRA. Filiação: JOAQUIM CAMARGO e CLARA CORREIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
ANTONIO ESTEVAM DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: CLEUSA MARIA DE JESUS SILVA. Filiação: SEBASTIAO ESTEVAN DA SILVA e MARIA LINA DA ANUNCIACAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
ANTONIO ROSA DO AMARAL, 72 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: IVETE SILVA DO AMARAL. Filiação: AMAZONAS DO AMARAL e ANA ROSA DO AMARAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
ANTONIO ZALESKI, 78 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETROTÉCNICA. Cônjuge: AGLACI TEREZINHA ZALESKI. Filiação: FELIX ZALESKI e MARIA EURIDES ZALESKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
DANIEL HENRIQUE MORO MALHERBI DOS SANTOS, 42 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ANDREA APARECIDA ALMEIDA CANDOREZI. Filiação: LEONOIR ANTONIO MALHERBO DOS SANTOS e ELZA MORO MALHERBI DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
DOMINGOS PISSAIA, 84 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) DEPÓSITO. Cônjuge: ANAIR ZANQUETTA PISSAIA. Filiação: NILO PISSAIA e ALZIRA ALBERTI PISSAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
DORIDES DE LIMA GOMES, 89 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE GOMES NETTO. Filiação: ANTONIO CABRAL DE LIMA e FRANCISCA GOMES DE LIMA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
ESTEFANIA BARBOSA GOMES, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIR GOMES. Filiação: JOANA DOS SANTOS BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
EVA DE MORAIS MOURA, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR VENANCIO DE MOURA. Filiação: ANESTIDES GUEDES DE MORAIS e MARIA MENDES DE MORAIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
EVA MARIA DOS SANTOS, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM CAETANO DOS SANTOS e CECILIA LINA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
FELIPE DE OLIVEIRA VELOZO, 34 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: GILMAR VELOZO e RONITA APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
FRANCISCO GONCALVES RODRIGUES, 81 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: MARIA LENI GONCALVES RODRIGUES. Filiação: JOSE GONCALVES RODRIGUES e GENOVEVA HAAS GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
FRANZ KNOPFLE, 84 ano(s). Profissão: DIREITO. Cônjuge: ELZINIR MARIA KNOPFLE. Filiação: GERMANN KNOPFLE e GERTRUD KNOPFLE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 22 de abril de 2026. Data do Falecimento: 19/04/2026.
HELENA BASCHAKAR DO CARMO, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MAURICIO PEREIRA DO CARMO. Filiação: GASPAR BASCHAKAR e SERVINA CONCEICAO BATISTA BASCHAKAR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
HELENA RIBEIRO MACHADO, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOSE RIBEIRO ALVES. Filiação: JOAO MACHADO DOS SANTOS e RITA ALVES MACHADO. Sepultamento: CARAMBEI/PR, terça-feira, 21 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
IDALINA PIMENTEL DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUSTINO DOS SANTOS. Filiação: BENEDITO PIMENTEL DOS SANTOS e ALEXANDRINA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
INGRID DE LA CARIDAD OLIVEIRA RAMIREZ, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LZARO LUIS ALAYO MARTINS. Filiação: JULIO JOVER OLIVERA GONZALEZ e NAIRA RAMIREZ TELLEZ. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 20 de abril de 2026. Data do Falecimento: 19/04/2026.
JAIR BOZZA, 83 ano(s). Profissão: RADIALISTA. Filiação: REINALDO BOZZA e MARIA DE LOURDES TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
JAISON JESUS DARMIELI, 40 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARCELA MILITAO DA SILVA DARMIELI. Filiação: JAIR DARMIELI e CLEIRE MARIA JESUS DARMIELI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 20 de abril de 2026. Data do Falecimento: 19/04/2026.
JOAO LUIZ MAYER MENDES, 76 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: CLAUDETE SCHOLZ MENDES. Filiação: JORGE LUIZ FERREIRA MENDES e EMILIA MAYER MENDES. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
JOAQUIM ANTONIO IVANKIO, 66 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: PEDRO IVANKIO e MARIA APARECIDA IVANKIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 19 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
LAYS PEREIRA COSTA, 49 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: DIRCEU JOSE COSTA e MARIA CLOTILDE COSTA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
LEONIDAS RAMOS, 79 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAQUIM JOSE RAMOS e MARIA DA LUZ BONFIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 20 de abril de 2026. Data do Falecimento: 19/04/2026.
LOURDES DE JESUS BUENO HENK, 74 ano(s). Profissão: AGENTE SAÚDE. Filiação: DOMINGOS BUENO e ANDROZINA BATISTA PEREIRA BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
LOURDES NAVARRO BUBANS, 96 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Cônjuge: ROQUE CORREA. Filiação: AFFONSO NAVARRO e VICTORIA NAVARRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
LUIGI MOSCATELLI, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SANDRA ALVES DA CRUZ. Filiação: GIUSEPPE MOSCATELLI e MARIA DE MATTEO MOSCATELLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
LUIZ CARLOS MAIESKI, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: TADEU MAIESKI e LOURDES LAU MAIESKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE IRATI, terça-feira, 21 de abril de 2026. Data do Falecimento: 19/04/2026.
LUIZ MACHADO, 75 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: SANDRA MARIA G MACHADO. Filiação: LUCIDORA MACHADO e MARIA ORILINA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de abril de 2026. Data do Falecimento: 19/04/2026.
LUIZ MARQUES DO NASCIMENTO, 74 ano(s). Cônjuge: IVANI ANTONIA FARIAS DO NASCIMENTO. Filiação: VIRGOLINO MARQUES DO NASCIMENTO e PAULINA BERTOJA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CEMITERIO DE BALSA NOVA, domingo, 19 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
LURDES MARIA DE OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JALMIR APARECIDO DE OLIVEIRA. Filiação: AQUILINO TOSO e ROSA CHIOMETO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
MADALENA CARDOSO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAROLDO FERREIRA NATER. Filiação: JOAO CARDOSO e MARIA VILANOVA CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
MARCELO ROCKENBACH, 53 ano(s). Profissão: PROJETISTA. Filiação: CARLOS ALBERTO ROCKENBACH e JULIA ROCKENBACH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 19 de abril de 2026. Data do Falecimento: 19/04/2026.
MARIA APARECIDA DE SOUZA KOSSOVSKI, 93 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: FELIX KOSSOVSKI. Filiação: MANOEL JOSE DE SOUZA e MARIA JOSE LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
MARIA DO CARMO DE SOUZA RIBEIRO MALAQUIAS, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: BENICIO RIBEIRO DE MENDONCA e MARIA ROSA RIBEIRO MENDONCA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
MARIA IEDDA BERNO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GETULIO BERNO. Filiação: NAO CONSTA e ELENA GONCALVES PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
MARIA MADALENA DE ALMEIDA VICENTIN, 51 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: NELSON CARLOTE DE ALMEIDA e SEVERINA GONCALVES DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 20 de abril de 2026. Data do Falecimento: 19/04/2026.
MARIA MARLEI DUDEQUE, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FREDERICO RIGOBERTO DUDEQUE. Filiação: AUGUSTO MIGUEL NAISSER e OLIVIA NAISSER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
MARIA MARTOS DOS SANTOS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DOS SANTOS. Filiação: LUIZ MARTOS e JOANA SAFRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
NANCY ESCAMILHA TEICHERT, 97 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ODILON TEICHERT. Filiação: AGOSTINHO ESCAMILHA e IRACEMA ESCAMILHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
OLINDINA AMORIM DE SOUZA, 96 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MANOEL DIAS DE SOUZA. Filiação: LAZARO FERREIRA DE AMORIM e MISSIAS FERREIORA DE AMORIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
RENATO SLAVIERO, 70 ano(s). Filiação: ROTILDO SLAVIERO e BEATRIZ MARANHAO SLAVIERO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 20 de abril de 2026. Data do Falecimento: 19/04/2026.
ROSELI APARECIDA KUNUPP FERREIRA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CARLOS FERREIRA. Filiação: MARIA ANGELINA KUNUPP. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
RUTH WAGNER FISBEIN, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURICIO FISBEIN. Filiação: MAX WAGNER e SARA BLANCK WAGNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
TEREZINHA MARIA PROVIN, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAURICIO PROVIN e CLEMENTINA PROVIN. Sepultamento: NOVA LARANJEIRAS, terça-feira, 21 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
VANILDA DELLANI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR JOSE DELLANI. Filiação: ANTONIO TEIXEIRA e IRMA FELIZARDO TEIXEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/04/2026.
VASCO MIRANDA DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: LUIZA MIRANDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE REBOUÇAS, segunda-feira, 20 de abril de 2026. Data do Falecimento: 19/04/2026.
VICTORIELE CONCEICAO VILHALVA DA COSTA, 6 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: MOACIR VICENTE VILHALVA DA COSTA e ANA PAULA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 21 de abril de 2026. Data do Falecimento: 19/04/2026.