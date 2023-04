Morre Gennaro Nicolella, pioneiro da cozinha italiana em Curitiba

O empresário Gennaro Nicolella, 69 anos, pioneiro da cozinha italiana em Curitiba, faleceu nesta segunda-feira (17). Ela era proprietário do renomado restaurante Pizzicato, também fundou o Landerna e o Polpettas. Segundo a família, ele lutava contra um câncer.

Nicolella está sendo velado, desde as 17h desta segunda, no Cemitério Parque Iguaçu, Capela 5. O enterro está marcado para as 10h desta terça-feira (18).

O falecimento comoveu amigos, familiares e frequentadores dos estabelecimentos.

Nas redes sociais, o Pizzicato postou sobre “as saudades eternas” que Gennaro Nicolella deixará. “Com grande pesar, comunicamos que o nosso pai, marido, irmão, avô e amigo Gennaro nos deixou na manhã desta segunda-feira […] Pedimos a todos que compartilhem seu carinho e homenagens na cerimônia de despedida”.

História

A família de Gennaro Nicolella fez a história da gastronomia curitibana. O italiano Aurelio Nicolella, pai dele, fundou há mais de 40 anos A Landerna, uma das primeiras pizzarias com forno à lenha da cidade.

Após vender o restaurante, Aurelio foi e voltou da Itália e, em 1973, inaugurou a pizzaria Pizzicato, que ainda funciona no Rebouças, tocada pela família.

