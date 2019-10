O fundador do Hospital Sugisawa, em Curitiba, e um dos principais nomes da medicina do Paraná, Saburo Sugisawa, faleceu nesta segunda-feira (21) aos 85 anos. O velório será realizado nesta segunda-feira, a partir das 16 horas, na capela 3 do Cemitério Água Verde. O sepultamento é na terça-feira (22) às 11h. Saburo Sugisawa deixa três filhos, seis netos e três bisnetos.

Nascido em 1934, na província de Miyagi Ken no Japão, o médico chegou ao Brasil ainda criança com a família. Formou-se em medicina na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ao se destacar pelo atendimento à comunidade nipônica, recebeu uma bolsa de estudos do governo do Japão para estudos do Instituto de Câncer de Tóquio.

Em 1987, o especialista fundou a Clínica Sugisawa, que se expandiu com o passar dos anos. Anos mais tarde, em 2007, um projeto de ampliação e novas instalações transformaram a clínica em hospital.