O ex-vereador de Curitiba Fabiano Braga Côrtes Júnior faleceu neste último domingo (22) aos 62 anos, vítima de câncer. De acordo com a Câmara Municipal de Curitiba, não haverá velório para evitar aglomeração de pessoas. O corpo será cremado.

Fabiano Braga Côrtes Junior era primo de segundo grau do ex-governador Ney Braga, filho do ex-vereador e ex-deputado estadual e federal Fabiano Braga Côrtes e irmão do vereador Felipe Braga Côrtes.

Formado em engenharia florestal, o ex-vereador foi nomeado em 1997 a chefe de gabinete e foi secretário de Comunicação Social da capital paranaense na gestão Cássio Taniguchi. Ele também foi assessor da Casa Civil do governo do estado, diretor do Instituto de Pesos e Medidas e diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Urbs.

Fabiano Braga Côrtes Júnior deixa esposa, três filhas e quatro netos.