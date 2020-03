Morreu na madrugada deste sábado (14) o ex-ministro da Secretaria-Geral do presidente Jair Bolsonaro, Gustavo Bebianno, aos 56 anos. Segundo amigos e família, Bebianno sofreu um infarto na madrugada em seu sítio, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Em 2014, Bebianno ofereceu ao então deputado federal Bolsonaro seus serviços como advogado, função que assumiria em 2017, quando o atual presidente já manifestava a intenção de concorrer ao Planalto.

A pedido de Bolsonaro, Bebianno assumiu, em 2018, a presidência do PSL e a coordenação da campanha nacional à Presidência. Após a vitória nas urnas, ele foi anunciado como secretário-geral da Presidência.

Bebianno acabou demitido no dia 18 de fevereiro de 2019, após o jornal Folha de S.Paulo trazer à tona o escândalo das candidaturas laranjas lançadas pelo partido que presidia durante. Sua exoneração foi antecedida por uma troca de farpas com o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente.

Gustavo Bebianno deixa a mulher e dois filhos.