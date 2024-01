O ex-prefeito de Reserva, região dos Campos Gerais no Paraná, Frederico Bittencourt Hornung, conhecido como “Neto”, morreu na madrugada deste sábado (27), aos 78 anos. O governador Ratinho Junior lamentou a perda nas redes sociais.

Neto teria sofrido um mal estar dentro de casa. Chegou a ser encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM), mas não resistiu. Frederico Hornung foi prefeito da cidade por cinco vezes: de 1977 a 1982, 1989 a 1992, 2005 a 2008, 2009 a 2012, e entre 2017 a 2020.

LEIA TAMBÉM:

>> Ônibus com quase uma hora de espera em Curitiba: haja paciência!

>> Caminhão enrosca em fiação e derruba postes de luz em Curitiba

Nas redes sociais, lamentação por parte de amigos e familiares. O deputado federal Sandro Alex postou: “Com tristeza recebo a notícia do falecimento do ex-prefeito de Reserva, Neto (Frederico Bittencourt Hornung). Esteve comigo e com o Ratinho Jr desde o início de nossa caminhada e foi um grande defensor da cidade e da região. Estava feliz em ver o seu maior sonho ser realizado: a pavimentação da PR-160 que liga Reserva a Imbaú. Obrigado por todo o seu trabalho e sua amizade! Meus sentimentos a sua família! Que Deus o receba meu grande amigo!”

Ratinho Junior também demonstrou tristeza ao saber da morte do amigo. “Infelizmente o ex-prefeito de Reserva, meu amigo Neto, faleceu. Perdemos uma grande liderança, um homem que sempre trabalhou para melhorar a vida das pessoas, melhorar o lugar onde viveu. Minha solidariedade à família e aos amigos. Que Deus os conforte neste momento”, postou o governador.

O velório ocorre na Funerária Reservense, e o sepultamento acontece a partir das 17h, no Cemitério de Reserva.

Você já viu essas?

Faltou braço? Carrão de luxo é destruído após acidente em Curitiba; Era zerinho! Cheio de caminhões! BR-277 segue sendo calo no sapato de motoristas! Siga em tempo real! Receitas! Nobreza das carnes de segunda! Preço justo e sabor incrível!