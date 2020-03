O ator e publicitário paranaense Sinval Martins morreu na manhã desta segunda-feira (9), aos 87 anos. Com carreira extensa com mais de 60 anos de atuação em radionovelas, Sinval Martins participou de produções na TV Paranaense, atual RPC, e foi o criador do tradicional Natal das lojas de departamento Hermes Macedo.

Sinval atuou como publicitário, no departamento de propaganda da tradicional lojas de departamento Hermes Macedo, que chegou a ter 250 lojas no Paraná nos anos 90. Nascido em Minas Gerais, o ator se mudou para Santo Antônio da Platina, ao norte do estado, com apenas três anos de idade. Aos 17, mudou-se para Curitiba.

Na manhã desta segunda-feira, Sinval teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O velório é realizado a partir das 7 horas desta terça-feira no Cemitério São Francisco de Paula, no Centro de Curitiba. O enterro está programado para 16 horas.