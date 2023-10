Morre aos 81 anos o jornalista e empresário Odone Fontes Martins

Morreu, aos 81 anos, o jornalista e empresário Odone Fontes Martins. Odone era fundador do jornal Indústria & Comercio e, na Associação Comercial do Paraná (ACP), atuou por diversos anos como vice-presidente.

Atualmente, era coordenador do Conselho Superior da Instituição. “A morte do empresário Odone Fortes Martins deixa um vazio na Comunicação do Paraná. Odone era um entusiasta do desenvolvimento econômico do nosso Estado, um defensor intransigente dos interesses do Paraná e um homem que sempre atuou em prol do bem comum”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

“Através das páginas do jornal Indústria & Comércio, Odone deixava claro o seu amor pelo Estado e pelo seu povo. Sua serenidade e sua capacidade analítica peculiar fará falta”, disse o secretário de comunicação do Paraná, Cleber Mata.

O velório será na segunda-feira (09), das 7h às 16h, na Capela Vaticano, ao lado do cemitério municipal em Curitiba. O sepultamento será no Crematório Vaticano.

