Morreu, aos 75 anos de idade, no início da noite deste domingo (18) o radialista Lourival Kaiut. Ele lutava contra um câncer justamente na região do corpo em que ele mais trabalhou nos últimos anos: a garganta. A família de Kaiut conversou recentemente com a Tribuna. Relembre.

Kaiut era muito querido no meio do jornalismo esportivo de rádio. Um personagem folclórico que gerou inúmeras boas histórias com os companheiros de microfone. Kaiut esteve em duas Copas do Mundo (1982 e 1990).

O radialista empunhou os microfones das rádios Universo, Marumby, Atalaia,

Independência, Clube Paranaense (B2) e por último a Iguassu, de Araucária, onde trabalhou até maio de 2019.O início foi como plantão esportivo, no começo da década de 80. Na oportunidade, chegou a trabalhar com José Luiz Datena, atualmente apresentador da TV Bandeirantes, e que era narrador de futebol em Curitiba.

O corpo de Kaiut será cremado, respeitando um pedido dele mesmo para a família. Suas cinzas serão jogadas em Balneário Camboriú, no litoral catarinense.

