Dono da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) e pré-candidato a prefeito de Curitiba pelo Partido Republicano Progressista (PRP), o empresário Afonso Celso Rangel Santos morreu neste domingo (2), aos 62 anos. Ele foi vítima de parada cardíaca, em Curitiba.

Formando em Ciências Aeronáuticas, o curitibano Afonso Rangel era pró-Reitor de Planejamento e Avaliação da UTP e dedicou boa parte da vida ao negócio de ensino superior da família, tendo atuado, também, como piloto de automóveis.

Ele foi candidato a prefeito de Curitiba em 2016 pelo PRP e, quatro ano antes, tinha disputado uma vaga a vereador. Articulava atualmente a candidatura a prefeito na eleição deste ano pelo mesmo partido.

Afonso Rangel era filho do coronel Sydnei Lima Santos, que fundou há 60 anos um curso preparatório para o Colégio Militar, embrião da futura Universidade Tuiuti, que atualmente tem mais de 13 mil alunos.

O velório do empresário acontece a partir das 18h30 deste domingo na Capela 5 do Cemitério Parque Iguaçu, próximo ao Parque Barigui, em Curitiba. O sepultamento será no mesmo cemitério, segunda-feira (3), às 10h.