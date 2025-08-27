Moradores da CIC enfrentam barulho e bloqueios com obras para ‘novo’ reservatório

Moradores da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) estão enfrentando transtornos gerados por uma grande obra da Sanepar na região. Os problemas sucedem em um curto intervalo de tempo na última semana, quando a companhia iniciou intervenções na esquina das ruas Herval do Oeste e Casemiro Mitczuk. Nesta segunda-feira (25), uma nova frente de trabalho foi aberta na mesma quadra, na Rua Jaraguá do Sul, mesmo com a primeira sinalização de obras ainda instalada.

O barulho, os bloqueios e a surpresa de motoristas e pedestres fazem parte de um pacote de obras da Sanepar, que prevê a ampliação do Centro de Reservação Tatuquara, a instalação de 24 quilômetros de rede de água e a entrada em operação de novos equipamentos na região.

Segundo a Sanepar, “são obras imprescindíveis para dar continuidade ao processo de melhorias no atendimento à população e também para garantir o abastecimento futuro”. O investimento, de R$ 40 milhões, prevê beneficiar até 790 mil pessoas em Curitiba e na Região Metropolitana.

O acaso, no entanto, é o fluxo das obras. Uma intervenção que se arrasta para o terceiro dia de obras. Durante o serviço, um ramal rompeu e a equipe precisou interromper os trabalhos. Em seguida, a forte chuva e o granizo que atingiram a região paralisaram novamente os trabalhos.

Em nota, a empresa afirmou que “durante a obra, a ruptura de um ramal exigiu a parada da intervenção para a realização do conserto, por outra equipe de manutenção. Nesta terça-feira (26), as chuvas impediram a execução do reparo. A Sanepar reforçou a melhoria da sinalização do local até a conclusão da manutenção”.

Poço caseiro de brinde?

Como lucro por parte da obra prolongada, os moradores ganharam um “poço caseiro”. O buraco aberto na rua se transformou em reservatório improvisado, acumulando água da chuva e do vazamento, despejando enxurradas sobre a via, devido à inclinação do terreno.

Mesmo com a sinalização que orienta pedestres a desviar pela esquerda, quem insiste em atravessar a rua em direção à Herval do Oeste precisa se proteger da água levantada pelos carros em velocidade, já que há muita água escorrendo por alí.

Por se tratar de uma obra de grande porte, a intervenção naquela região da cidade não tem previsão de conclusão, segundo a Sanepar. Apesar da obra não há registro de paradas de abastecimento. Porém, moradores estão tendo que conviver com a obra inacabada e o vazamento persistente.

