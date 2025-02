Moradora faz apelo emocionado após enchente em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Diversas casas no Boqueirão, em Curitiba, ficaram alagadas após forte chuva atingir a região na tarde desta segunda-feira (03). Moradora do bairro, Jurema Aparecida de Oliveira, 60 anos, perdeu o cachorro, os móveis e outros utensílios durante a enxurrada. Com muitos prejuízos, ela pede ajuda e doações.

Jurema mora na Rua 25 de Agosto. Durante o temporal desta segunda-feira, a água invadiu a casa dela e provocou diversos estragos, incluindo a queda do muro da residência. Além disso, o cachorro dela sumiu.

“Eu prendi ele dentro de casa, mas ele saiu e foi embora. Perdi meu cachorro, 14 anos que eu tinha meu cachorro. Eles ali [vizinhos] também perderam tudo. É a segunda vez já que cai o muro”, conta.

De acordo com Jurema, toda vez que chove acontecem estragos na região. Nessa rua passa um córrego, que enche e transborda quando a precipitação é mais intensa. No momento da chuva, os filhos e os cinco netos pequenos estavam na casa de Jurema. Na correria para salvar as crianças, ela machucou o braço.

“Aqui a gente está abandonado. Eles com criança pequena perderam tudo. Aqui todo mundo perdeu tudo”, lamenta.

Para tentar reconstruir o muro e recuperar alguns itens da casa, a moradora do Boqueirão pede ajuda. “Eu to pedindo se alguém puder ajudar com material de construção, areia, pedra, cimento, porque o muro daqui caiu tudo, deu enchente. A gente perdeu tudo o que tinha dentro de casa. Se alguém puder ajudar, eu agradeço mesmo”.

Como ajudar Jurema

Jurema mora na Rua 25 de Agosto, 365, no bairro Boqueirão. Quem puder ajudar ela pode entrar em contato pelo número (41) 99904-2227.