Mora em Curitiba e quer tomar vacina contra a gripe de graça? Saiba como

Curitiba liberou nesta segunda-feira (29) a vacina contra a gripe para toda a população com 6 meses de idade ou mais nas 109 unidades básicas de saúde da cidade. O primeiro dia de ampliação da campanha registrou grande movimento nas unidades, mesmo com o tempo frio e chuvoso. Até o momento, a cobertura vacinal do público prioritário está em 49% na capital paranaense.

Curitiba está entrando no período de maior amplitude térmica e circulação de vírus respiratórios. Apesar da liberação para todos os públicos, os grupos prioritários têm a preferência da imunização na hora da vacina, pois são mais suscetíveis a casos graves da doença.

>>> Encontre uma Unidade Básica da Saúde perto de você

Os públicos prioritários incluem crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas e pessoas com deficiência permanente. A cobertura atual é de 50,8% para idosos, 40,6% para crianças de 6 meses a 5 anos e 61,5% para gestantes.

Para se vacinar, é necessário ser morador de Curitiba e apresentar documento de identificação com foto. Pessoas com doenças febris devem aguardar a ausência de sintomas. A vacina leva cerca de 15 dias para conferir imunidade e protege contra as cepas influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2. A US Ouvidor Pardinho, no Centro, é a única que não vacina crianças.