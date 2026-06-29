Paraná recebe mais de 29 mil doses da vacina pneumo 20

O Paraná recebeu 29.430 doses da vacina Pneumo 20 para aplicação em todo o estado. O imunizante é destinado a crianças de até cinco anos, a protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococcus, causadora de doenças graves como pneumonia, meningite, otite média aguda e infecção generalizada (septicemia).

A distribuição é parte da estratégia de imunização nacional do governo federal, lançada neste mês de junho. Segundo o Ministério da Saúde, crianças que ainda não completaram o esquema vacinal já podem receber o novo imunizante pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

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De acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa), na primeira etapa a vacina vai ser ofertada a crianças com idades de dois meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias.

Também serão atendidos idosos com 60 anos ou mais que estejam acamados ou em instituições e sem esquema vacinal completo, povos indígenas maiores de cinco anos que também não tenham tomado vacinas com a pneumocócica conjugada e pessoas com condições clínicas especiais, como portadores de HIV/Aids, pacientes oncológicos, transplantados de órgãos sólidos ou medula, atendidas via Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).

Duas doses principais e um reforço

Segundo o Ministério da Saúde, mais de 570 mil doses já foram distribuídas aos estados. A previsão da pasta é oferecer mais de 6,1 milhões de doses ao longo do ano em todo o país. Ainda de acordo com o ministério, o custo da vacina na rede privada é de R$ 500.

A vacina substitui a antiga Pneumo 10, e amplia a proteção imunológica, relacionadas aos sorotipos que mais causam pneumonia invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A, sendo mais abrangente do que as formulações anteriores. A vacina atua também contra a otite média, condição que pode levar à perda auditiva e infecção generalizada que pode levar à morte.

O esquema vacinal padrão da Pneumo 20 conta com duas doses principais e um reforço. A aplicação da primeira dose nas crianças acontece aos dois meses de idade; a segunda, aos quatro meses, e a dose de reforço aos 12 meses.

Caso a criança tenha menos de cinco anos e esteja com a vacina atrasada, a Sesa recomenda que os pais procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para fazer a atualização imediata.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença pneumocócica é a maior causa de mortalidade infantil por doença que pode ser prevenida. Entre 2023 e 2025, o Brasil registrou mais de 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil óbitos, taxa de letalidade superior a 30%. Entre crianças menores de 5 anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo período.