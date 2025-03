Misturinhas caseiras de produtos de limpeza: perigo escondido

A busca por um lar impecável, limpo e bem cuidado pode esconder um perigo invisível. Especialistas alertam: misturar produtos de limpeza caseiramente é uma prática arriscada que pode ter consequências fatais.

Dados preocupantes da Anvisa mostram que, só em 2021, mais de 91 mil brasileiros sofreram intoxicação por produtos sanitários. Uma parcela significativa desses casos está ligada ao uso inadequado e à perigosa combinação de saneantes.

A Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza (ABIPLA) e o Conselho Federal de Química (CFQ) unem forças para conscientizar: experimentar com produtos de limpeza sem conhecimento técnico pode ser extremamente perigoso.

O Mito das “Receitas Milagrosas”

As redes sociais estão repletas de dicas de limpeza caseiras, mas há um detalhe crucial que muitos ignoram: os produtos industrializados passam por rigorosos testes antes de chegar às nossas prateleiras.

Paulo Engler, diretor-executivo da ABIPLA, faz um alerta importante: “A manipulação de produtos químicos não pode ser banalizada. São substâncias que, quando combinadas de forma errada, podem desencadear reações perigosas, colocando em risco a saúde da população.”

Os perigos escondidos nas misturas domésticas

Misturinhas caseiras para fazer a limpeza da casa podem ser perigosos. Entre os perigos escondidos, se destacam:

• Gases Tóxicos: A combinação de água sanitária e vinagre pode liberar vapores nocivos às vias respiratórias.

• Queimaduras Químicas: Misturar amônia e alvejantes pode criar substâncias corrosivas para pele e olhos.

• Limpeza Ineficaz: Soluções caseiras podem não eliminar microrganismos adequadamente, comprometendo a higiene.

Como prevenir acidentes em casa

Em primeiro lugar, evite misturas. Siga à risca as instruções do rótulo. Faça o armazenamento seguro dos produtos de limpeza. Mantenha-os longe do alcance de crianças e pets. Proteção é fundamental: use luvas ao manusear saneantes.

Em caso de emergências, procure ajuda ou ligue para o CIATox (0800-722-6001). A ABIPLA e o CFQ reforçam: informação é essencial para evitar tragédias domésticas.