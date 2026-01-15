Mistério no céu: Simepar explica nuvem curiosa em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O formato de uma grande nuvem chamou a atenção de quem estava atento ao céu em Curitiba nesta quinta-feira (15/01). A aparência de um grande cogumelo, que se assemelha a uma grande explosão, deixou moradores atentos e curiosos.

Em contato com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a reportagem da Tribuna do Paraná desvendou o “mistério” por trás do formato curioso. “É uma cumulonimbus, comum nesta época do ano”, garantiu a meteorologista Bianca Pinheiro de Angelo.

Segundo a especialista, o céu entre nuvens desta quinta-feira (15/01) facilitou a observação desse tipo de nuvem. “Hoje ficou claro de observar o topo dela porque não há nuvens na volta dela, então é possível registrar o formato de bigorna”, explicou.