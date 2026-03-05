Missionários redentoristas lideram campanha contra a fome em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (06/03) e sábado (07/03), o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado no Alto da Glória, em Curitiba, realiza mais uma ação solidária que promete aquecer corações e aliviar necessidades. Ao todo, 2.700 cestas básicas serão distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social em diferentes comunidades da capital paranaense.

A iniciativa nasceu durante a pandemia e se transformou em um trabalho contínuo e acolhedor, organizado pelos missionários redentoristas do Santuário. A ação mobiliza uma verdadeira rede de solidariedade, reunindo voluntários, benfeitores e também os acolhidos da Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro, que participam ativamente tanto na preparação quanto na entrega das doações.

À frente desse movimento de amor ao próximo está o padre Joaquim Parron, missionário redentorista conhecido por sua dedicação às periferias curitibanas. Foi ele quem criou o Movimento SOS Vila Torres, hoje ampliado e rebatizado como SOS Combate à Fome, uma iniciativa que vai além da distribuição de alimentos.

O movimento atualmente distribui cerca de duas mil cestas básicas mensalmente em sete comunidades de Curitiba. Os números impressionam: são mais de duas mil toneladas de alimentos que chegaram às famílias necessitadas nos últimos anos.

Mas o trabalho não se limita à alimentação. O SOS Combate à Fome também promove programas de capacitação e encaminhamento ao emprego, desenvolvidos em parceria com empresas e professores que doam seu tempo e conhecimento como voluntários. Além disso, distribui material escolar e oferece diferentes formas de suporte às famílias.

“Queremos levar a esperança às vilas empobrecidas de Curitiba, por isso, junto com os acolhidos da Comunidade Terapêutica promovemos ações que fortalecem a solidariedade e também a promoção humana”, afirma o missionário redentorista Frater Andrey Reimer.

As entregas desta semana acontecerão principalmente nas regiões do Tatuquara, Alto Boqueirão e Novo Mundo, áreas da cidade que concentram comunidades com maiores desafios sociais.