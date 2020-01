Um dos casos suspeitos de coronavírus em Curitiba foi descartado, na manhã desta quarta-feira (29). Era um paciente que estava internado em um hospital particular da cidade. O outro casos suspeito, de uma mulher que esteve na China recentemente, segue aguardando resultado de exames que vão comprovar ou não a doença. Além destes, na manhã desta quarta-feira o governo falou sobre uma terceira suspeita, de um tripulante de um navio chinês, mas que também já foi descartada.

A paciente, uma mulher de 23 anos, internada no HC, esteve na China nos últimos dias e buscou atendimento na UPA do Boqueirão. Foram feitos exames e o resultado pode sair a qualquer momento. O caso descartado era de um homem.

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, falou sobre as suspeitas de dois casos ao Boa Noite Paraná, da RPC, e também no Bom Dia. “Estamos com dois casos notificados, casos leves, pessoas que passaram pela China nos últimos dias e estão recebendo todos os cuidados necessários. Vamos acompanhar”, disse.

O caso está sendo acompanhando pelas secretarias estadual e municipal de saúde. Todos estão em alerta. “No mais tardar amanhã (quarta-feira), teremos mais informações sobre normas, vendo junto com a Anvisa, para fiscalização no Porto de Paranaguá, avaliando a possível entrada de pessoas que eventualmente estiveram na China nos últimos 15 dias”.

O secretário ressaltou ainda a questão o cuidado maior em cidades de trânsito: Paranaguá, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu. “É o momento de aguardar, de expectativa e muita serenidade. Obviamente temos um sistema robusto preparado e um trabalho conjugado e vamos trabalhar nestas cidades com bastante tranquilidade e transparência”, ressaltou.

A secretária de saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, ressalta que já existe protocolo nas unidades de saúde e que doenças respiratórias são estudadas com frequência. “Estudamos doenças respiratórias o ano todo e isso acontece há mais de uma década. Nossas equipes nas unidades de saúde estão preparadas para qualquer tipo de atendimento”, disse. Ela lembrou a principal orientação é buscar a unidade de saúde em caso de dúvidas.

Casos suspeitos de Coronavirus

A suspeita do Paraná se junta a outras duas, uma em Belo Horizonte (MG) e outra em Porto Alegre (RS). Segundo nota no Ministério da Saúde, “os pacientes se enquadraram na atual definição de caso suspeito para nCoV-2019 (o novo coronavírus), estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), ou seja, apresentaram febre e, pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, e viajaram para área de transmissão local nos últimos 14 dias”.

A OMS aumentou o nível de alerta para alto em relação ao risco global do novo coronavírus, por isso, o Ministério da Saúde orienta que viagens para a China devem ser realizadas em casos de extrema necessidade. Com quase três mil casos confirmados, segundo o boletim da OMS de 27 de janeiro, todo o território chinês passa a ser considerado área de transmissão ativa da doença.

Já foram confirmados 106 mortos na China.

Como se prevenir?

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).