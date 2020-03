Está confirmado. A banda Metallica vai tocar em Curitiba no dia 16 de dezembro. O pronunciamento oficial aconteceu pelas redes sociais da banda, no início da manhã desta quarta-feira.

A banda cancelou todos os shows que faria no Brasil após o avanço da pandemia do coronavírus. Na capital, o show estava previsto para o dia 23 de abril, mas foi adiado para o dia 16 de dezembro, no mesmo lugar, o Estádio Couto Pereira.

Confira a mensagens dos músicos nas redes sociais:

“Voltamos com mais informações sobre os shows reprogramados na América do Sul. Como dissemos alguns dias atrás, todos colocamos a segurança em primeiro lugar, nos isolamos e nos distanciamos socialmente, mas também estamos entusiasmados por ainda podermos visitar nossos amigos na América do Sul ainda este ano. O @gretavanfleet se juntará a nós e, embora todas as cidades sejam iguais, alguns locais foram alterados. Segure seus ingressos para as datas originalmente previstas para abril e visite o site para o serviço de bilheteria do show que você planeja assistir para obter detalhes adicionais ou informações de reembolso, se não puder sair conosco em dezembro. Desejamos a você, seus amigos e familiares, e a extensa família Metallica em todo o mundo, o melhor durante esses tempos difíceis. Fique em casa, fique em segurança e nos encontraremos em dezembro!”