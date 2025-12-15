Mesa Solidária oferece refeições gratuitas em ações especiais em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Mesa Solidária, da Prefeitura de Curitiba, realizará duas ações especiais em dezembro, em parceria com o Grupo Madalosso. As refeições gratuitas serão servidas na unidade Luz dos Pinhais, no Centro da cidade, reforçando o atendimento à população em situação de vulnerabilidade durante o período de fim de ano.

Na terça-feira (16/12), o Projeto Florescer – Restaurante Madalosso preparará o almoço para 400 pessoas. O cardápio inclui spaguetti na manteiga, frango a passarinho, polenta frita, além de bolo e refrigerante de sobremesa.

A segunda ação acontecerá no dia 29/12, quando o Grupo Madalosso oferecerá o jantar a partir das 18h. O menu manterá pratos tradicionais, como spaguetti na manteiga, frango a passarinho e polenta crocante, acompanhados de refrigerante e bolo de baunilha com cobertura de chocolate para sobremesa. Também serão servidas 400 refeições.

O Mesa Solidária é uma iniciativa que visa garantir alimentação de qualidade para pessoas em situação de vulnerabilidade. As ações do Grupo Madalosso na unidade Luz dos Pinhais, localizada na Rua Barão do Serro Azul, 81, no Centro, buscam atender à crescente demanda por refeições gratuitas durante o período festivo.