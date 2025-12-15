Final de ano solidário

Mesa Solidária oferece refeições gratuitas em ações especiais em Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 15/12/25 12h09
Mesa Solidária Luz dos Pinhais recebe ação especial do Grupo Madalosso. Foto: Levy Ferreira/SECOM (arquivo)

O programa Mesa Solidária, da Prefeitura de Curitiba, realizará duas ações especiais em dezembro, em parceria com o Grupo Madalosso. As refeições gratuitas serão servidas na unidade Luz dos Pinhais, no Centro da cidade, reforçando o atendimento à população em situação de vulnerabilidade durante o período de fim de ano.

Na terça-feira (16/12), o Projeto Florescer – Restaurante Madalosso preparará o almoço para 400 pessoas. O cardápio inclui spaguetti na manteiga, frango a passarinho, polenta frita, além de bolo e refrigerante de sobremesa.

A segunda ação acontecerá no dia 29/12, quando o Grupo Madalosso oferecerá o jantar a partir das 18h. O menu manterá pratos tradicionais, como spaguetti na manteiga, frango a passarinho e polenta crocante, acompanhados de refrigerante e bolo de baunilha com cobertura de chocolate para sobremesa. Também serão servidas 400 refeições.

O Mesa Solidária é uma iniciativa que visa garantir alimentação de qualidade para pessoas em situação de vulnerabilidade. As ações do Grupo Madalosso na unidade Luz dos Pinhais, localizada na Rua Barão do Serro Azul, 81, no Centro, buscam atender à crescente demanda por refeições gratuitas durante o período festivo.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.