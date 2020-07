A Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba (Ascesme) promove uma campanha para arrecadação de agasalhos, meias, calçados, cobertores, roupas de cama e alimentos não perecíveis para doar durante o inverno. As doações serão entregues para asilos e instituições selecionadas de Curitiba e região.

Ação, que vai até setembro, lembra a importância da solidariedade em meio a pandemia de coronavírus (covid-19) e pretende fazer a primeira entrega no Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho. As doações já podem ser feitas em três pontos de coleta no Mercado Municipal: Espaço Arena, Praça de Convivência do Setor de Hortifruti e Setor de Orgânicos.

“A campanha Inverno Solidário 2020 do Mercado Municipal mostra a que o isolamento social não deve nos afastar do espírito da solidariedade”, afirma o presidente da Ascesme, Cleverson Augusto Schilipacke. “Este é o momento de nos unirmos para fazer a diferença e lembrar daqueles que mais precisam de ajuda”, completa.

Além do recolhimento diário das doações, a Ascesme se responsabiliza por fazer a triagem e a higienização das roupas em parceria com a Lav & Lev Juvevê, seguindo as orientações dos órgãos de saúde para conter o contágio da covid-19. “A ideia é fazer a primeira doação das arrecadações no Dia dos Avós para o Lar Jesus Maria José, que presta assistência para 100 idosos”, explica Schilipacke. As demais doações serão feitas na medida que ocorrerem os acúmulos de acordo com as necessidades das instituições cadastradas na Ascesme.

Contato

A campanha Inverno Solidário vai até 22 de setembro, quando começa a primavera no Brasil. Para doações de volumes maiores ou cadastro de instituição para recebimento das das doações é preciso entrar em contato com a organização da campanha pelo e-mail mercadomunicipaldecuritiba1958@gmail.com.

Atualmente, o Mercado funciona com três entradas para controle de público: Rua da Paz, 640, Avenida Sete de Setembro (entrada secundária) e Rua General Carneiro.

Horário de funcionamento:

Terça a sábado das 8h às 18h | Domingo das 8h às 13h | Segunda: fechado para higienização.

