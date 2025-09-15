Menino de 8 anos perde a vida em acidente na Rodovia dos Minérios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma criança de oito anos morreu após ser atropelada por um carro na Rodovia dos Minérios (PR-042), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu na tarde do último domingo (14), enquanto o menino brincava de empinar pipa nas proximidades da rodovia.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran/PMPR), a criança teria corrido atrás da pipa, atravessando o canteiro central e acessando a pista no sentido Curitiba por um buraco na tela de proteção. O motorista, que dirigia um Volkswagen Nivus, não conseguiu frear ou desviar a tempo e acabou atingindo o menino.

O menino chegou a receber atendimento ainda no local, mas apresentava fraturas graves no tórax e no crânio. Ele foi rapidamente encaminhado a um hospital, onde morreu devido a uma parada cardiorrespiratória.

O motorista do veículo, que acionou imediatamente o socorro, realizou o teste do etilômetro, que deu negativo para consumo de álcool. O carro não possuía débitos e foi liberado no local.