Carreta tomba e caminhoneiro é salvo por morador na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhão tombou no início da tarde desta segunda-feira (15) na BR-476, em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O motorista teria sido resgatado por uma pessoa que passava pelo local, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu após uma curva, entre as cidades da Lapa e Contenda. A região é conhecida como Serrinha.

+ Leia mais Contorno Norte: interdição afeta vários bairros a partir desta terça

O caminhão teria incendiado após o tombamento e equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e controlaram a situação.

Conforme a Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho, não há trânsito no local.