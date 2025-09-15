Carreta tomba e caminhoneiro é salvo por morador na RMC

Um caminhão tombou no início da tarde desta segunda-feira (15) na BR-476, em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O motorista teria sido resgatado por uma pessoa que passava pelo local, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O acidente ocorreu após uma curva, entre as cidades da Lapa e Contenda. A região é conhecida como Serrinha.
O caminhão teria incendiado após o tombamento e equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e controlaram a situação.
Conforme a Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho, não há trânsito no local.
