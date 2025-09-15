Contorno Norte: interdição afeta vários bairros a partir desta terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O avanço das obras no Contorno Norte vai alterar o fluxo de trânsito nos bairros Santa Felicidade e Lamenha Pequena a partir das 8h desta terça-feira (16). Realizadas pela concessionária Via Araucária, as intervenções incluem a interdição total da passagem superior que cruza a PR-418, no quilômetro 7,8.

O bloqueio faz parte do projeto de ampliação da rodovia, que tem previsão de conclusão para abril de 2026. Durante o período de obras, o acesso da Rua Dr. Eugênio Bertoli à PR-418 ficará fechado, afetando o tráfego local entre os bairros.

+ Leia mais Caminhão de Rionegro & Solimões se envolve em acidente no Paraná

Para os motoristas que precisarem acessar a PR-418 nos sentidos crescente e decrescente, a orientação é seguir pela Avenida Dr. Eugênio Bertoli, depois acessar a Rua Gerônimo Muraro, a Rua Renascença e, em seguida, a Avenida Francisco Gulin, que permite o retorno à rodovia em ambos os sentidos.

Quem se deslocar da Rua Newton Laporte para o bairro Santa Felicidade deve acessar a PR-418 no sentido decrescente e seguir pelo mesmo desvio em sentido inverso. Veja, abaixo, os trajeto no mapa:

Obras da Concessionária Via Araucária causam alterações no tráfego da PR-418. Imagem: Divulgação/Prefeitura de Curitiba.

Todo o trecho afetado será devidamente sinalizado para garantir a segurança de motoristas e pedestres. A concessionária Via Araucária é responsável pela sinalização, que indicará os desvios e orientações de trânsito enquanto as obras estiverem na região.