A menina de 9 anos que se feriu ao cair de um brinquedo no Park Tupã sábado (7) recebeu alta do Hospital Evangélico Mackenzie domingo (8). A menina sofreu fratura na clavícula e um corte na cabeça, mas não precisou passar por cirurgia. O acidente ocorreu no fim da tarde de sábado no parque de diversões que está desde janeiro no estacionamento do antigo Estádio Pinheirão, no bairro do Tarumã, em Curitiba.

publicidade

De acordo com Arleno Ferreira, representante do parque, em entrevista à RPC, o brinquedo estava parando, mas a criança conseguiu se soltar da trava de segurança. Como o brinquedo ainda estava em movimento, a menina caiu da plataforma e bateu em uma grade. Os primeiros socorros ocorreram dentro do parque e depois a criança foi encaminhada ao hospital.

LEIA MAIS – Socorristas voluntárias dominam as montanhas e salvam vidas na Serra do Mar

O brinquedo foi fechado após o acidente, mas liberado no dia seguinte, após aprovação do Corpo de Bombeiros. O Park Tupã funcionou normalmente domingo. Em nota, o parque de diversões caracteriza a situação como um incidente e não como um acidente.