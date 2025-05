Megaempresa do Paraná dribla tarifaço de Trump importando de outros países

A paranaense Daju vem trabalhando para driblar o aumento das tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump e agora tem cerca de 20% dos produtos vindos de outros países, principalmente Bélgica, China, Índia, Egito e Turquia. A empresa é referência em importação no setor de casa e decoração e buscou se adaptar ao atual cenário global com inteligência estratégica e agilidade.

“Nossa equipe de compras está nesse momento viajando ao redor do mundo para buscar tendências e trabalhar no controle de qualidade do que será importado. E temos visto uma possibilidade de redução nos preços de 5 a 10% a partir de uma abertura maior para negociação que temos encontrado”, conta o proprietário da rede de lojas, Roger Karsten Lorenz.

Como a previsão de chegada desses produtos costuma ser de em torno de quatro meses, a expectativa é que esse impacto comece a ser sentido pelos consumidores na coleção verão.

De janeiro a março de 2025, as importações brasileiras já tiveram um crescimento de 13,7%, se comparado ao mesmo período do ano passado, representando uma movimentação de mais de US$ 67 bilhões. O cenário deve contribuir para a expectativa de crescimento da rede paranaense, que conta com lojas físicas e e-commerce. “Estimamos aumentar em 20 a 30% o faturamento em 2025 em relação a 2024”, comenta Roger.

Mais do que buscar preços, a estrutura de compras – que conta com uma equipe de dez pessoas e dois escritórios internacionais na Ásia e na Europa – está muito focada na curadoria dos itens. “Para a Daju, importar é mais do que trazer produtos – é traduzir tendências globais em soluções que encantem o lar brasileiro. As importações são muito importantes para garantir produtos exclusivos, trazer tendências e novidades, e também oportunidades com os melhores preços do Brasil”, finaliza.

