Mega-Sena 2854: apostas de Curitiba acertam quina e garantem prêmios

Três apostas feitas em Curitiba acertaram a quina do concurso 2854 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (19). Com esse resultado, cada uma vai levar R$ 48.304,31. Além da capital paranaense, apostas de Assis Chateaubriand, Foz do Iguaçu, Londrina e Pinhão também conseguiram cinco números.

Já o prêmio principal, de R$ 52 milhões, foi para uma aposta feita em Concórdia, em Santa Catarina.

Confira os detalhes das apostas vencedoras em Curitiba e no Paraná:

Cidade Unidade Lotérica Razão Social Quantidade números apostados Canal de Vendas Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio ASSIS CHATEAUBRIAND/PR LOTERICA VITORIA REGIA LOTERICA VITORIA REGIA LTDA – ME 6 Fisico Não Simples 1 R$48.304,31 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6 Fisico Não Simples 1 R$48.304,31 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 6 Fisico Não Simples 1 R$48.304,31 CURITIBA/PR LOTERIAS PINHEIRINHO LOTERIAS PINHEIRINHO LTDA 6 Fisico Sim Simples 1 R$48.304,31 FOZ DO IGUACU/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6 Fisico Não Simples 1 R$48.304,31 LONDRINA/PR LONDRINORTE LOTERIAS H. KURAMOTO E D.K. PEREIRA LOTERICA S/C 7 Fisico Não Bolão 24 R$96.608,40 LONDRINA/PR LOTERICA SOUZA NAVES CEFES LOTERICA LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$48.304,31 PINHAO/PR LOTERICA AVENIDA VENDRUSCOLO & VENDRUSCOLO LTDA ME 6 Fisico Não Simples 1 R$48.304,31 Tabela: Loterias Caixa

Números sorteados na Mega-Sena 2854

O resultado da Mega-Sena 2854 foi: 02 – 13 – 16 – 31 – 44 – 55

A aposta na Mega-Sena custa R$ 5 para um jogo simples de seis dezenas. Se você não teve sorte neste sábado, a Mega “corre” novamente na terça-feira.