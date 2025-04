Resultado da Dupla de Páscoa: números sorteados no concurso 2797

A Dupla de Páscoa vai ser sorteada neste sábado (19), às 20 horas. O concurso de número 2797 oferece o prêmio estimado de R$ 50 milhões, o maior valor já sorteado na história da modalidade.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio nas lotéricas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa. A Dupla de Páscoa é o primeiro concurso especial das Loterias Caixa de 2025.

O valor de uma aposta simples é R$ 2,50. Os apostadores devem escolher seis números que vão do 01 ao 50.

Resultado da Dupla de Páscoa 2025

Os números sorteados na Dupla de Páscoa de 2025 serão divulgados a partir das 20 horas.

Dupla de Páscoa não acumula!

Vale lembrar que a Dupla Sena não acumula. Caso não haja ganhadores na faixa principal, o prêmio será destinado aos que acertarem a quina do primeiro sorteio e, se necessário, seguirá sendo redistribuído para faixas inferiores.

No concurso de 2024, dois apostadores dividiram o prêmio com valor de R$ 37,5 milhões.