Dupla de Páscoa vai sortear R$ 45 milhões no sábado; veja como apostar

O primeiro concurso especial das Loterias Caixa de 2025, a Dupla de Páscoa, será sorteada neste sábado (19), às 20 horas. As apostas podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio nas lotéricas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa.

O concurso de número 2797 oferece um prêmio estimado em R$ 45 milhões, o maior valor já sorteado na história da modalidade. Em 2024, dois apostadores dividiram o prêmio com valor de R$ 37,5 milhões.

O valor de uma aposta simples da Dupla de Páscoa é R$ 2,50. No jogo, os apostadores devem escolher seis números que vão do 01 ao 50. Em caso de escolha de sete números ou mais, o valor do jogo aumenta.

Dupla de Páscoa acumula?

Vale lembrar que a Dupla Sena não acumula. Caso não haja ganhadores na faixa principal, o prêmio será destinado aos que acertarem a quina do primeiro sorteio e, se necessário, seguirá sendo redistribuído para faixas inferiores conforme a regulamentação.

Como apostar pelo site da Loterias Caixa

Pelo portal Loterias Caixa, basta acessar o site, selecionar o concurso desejado e escolher os números da aposta. Também é possível optar pela modalidade “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números aleatoriamente.

Após verificar o valor da aposta no final da página, o usuário deve clicar em “Adicionar ao carrinho” ou em “Ir para o pagamento”, caso deseje realizar apenas uma aposta. Para concluir a compra, é necessário fazer login na plataforma.

Bolão da Dupla Sena

Para participar de um bolão, é preciso preencher os números e definir a quantidade de cotas em uma lotérica da Caixa. Caso a aposta seja premiada, cada participante poderá resgatar sua parte individualmente mediante apresentação do recibo.

O valor mínimo da aposta é de R$ 10 e não são permitidas cotas com valor inferior a R$ 2,50. O bolão pode ter no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.