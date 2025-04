Mega-Sena 2854 não será sorteada nesta quinta-feira; entenda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quinta-feira (17) não haverá sorteio da Mega-Sena, como é de costume. O concurso 2854, com prêmio estimado em R$ 50 milhões, será sorteado apenas no sábado (19).

A mudança pontual no calendário ocorre por conta do feriado de Sexta-feira Santa, celebrado amanhã (18). Como as lotéricas estarão fechadas durante o feriado, a Caixa optou por adiar o sorteio.

O último concurso, de número 2853, foi realizado na terça-feira (15). Três apostadores de Curitiba acertaram a quina e levaram prêmios.

Como apostar na Mega-Sena

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples de seis números custa R$ 5.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados, sempre às 20 horas. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do concurso.