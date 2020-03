Provavelmente você deve ter recebido essa semana pelo WhatsApp o vídeo de um médico dando informações bem didáticas sobre a pandemia do coronavírus. Se for o vídeo do doutor Jaime Rocha, de Curitiba, pode não só confiar, como passar para frente. Ele é presidente da regional paranaense da Associação Brasileira de Infectologia. “Não aguento mais receber notícias de pânico e final do mundo sobre coronavírus”, diz o doutor no vídeo.

No vídeo, o doutor explica de maneira bem didática porque não há motivo para pânico diante da pandemia de coronavírus. De tão confiável que é o vídeo, a própria Tribuna convidou o doutor Jaime Rocha para gravar uma live pelo Facebook nesta quarta-feira (18), às 10h. Marque na agenda e envie perguntas de tudo o que você tiver de dúvidas sobre o coronavírus para o doutor Rocha na live de quarta.

Formando pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), o doutor Jaime Rocha faz um desabafo diante das informações que circulando sobre o vírus: “não é o fim do mundo”. De maneira didática, ele explica por que a pandemia merece atenção, mas ressalta que a população não precisa entrar em desespero. Assista ao vídeo do dr. Jaime Rocha orientando a população:

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: