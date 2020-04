O médico da UPA do Boqueirão Jamal Munir Bark, de 59 anos, diagnosticado com novo coronavírus e internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Marcelino Champagnat desde o dia 20 de março, segue melhorando. Segundo informações da secretária municipal da saúde, Márcia Huçulak, divulgadas na tarde desta quarta-feira (22), durante a live com o boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde, o médico deve deixar a UTI e ser transferido para um quarto do hospital nesta quarta ou quinta-feira (23).

Já conversando, Jamal até fez um pedido inusitado para a equipe médica, como conta a secretária.“Ele deve estar saindo hoje ou amanhã para o quarto, ele está bem. Ele quis coca-cola. Foi dado coca-cola. Está no direito, embora ele seja um diabético. Espero que tenham dado coca diet ou zero. Mas enfim, sentir um gostinho, é bom a gente retomar algumas coisas depois de um longo internamento”, revelou Márcia.

Em um longo tratamento contra a covid-19, Jamal passou a respirar sem a ajuda de aparelhos por volta do dia 13 de abril. O médico foi um dos primeiros casos graves na capital paranaense e despertou enorme preocupação com seu estado, por parte da população e de seus colegas da comunidade médica.

