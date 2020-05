O médico Milton Luiz Ciappina, de 71 anos, que trabalhava numa unidade de saúde em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, faleceu na manhã deste domingo (3) vítima do novo coronavírus. Ciappina tinha histórico de doenças crônicas e faleceu após ficar uma semana internado por complicações da covid-19.

De acordo com a prefeitura de Fazenda Rio Grande, Ciappina era médico concursado do município e atuou anos na Unidade de Saúde Pioneiros e também junto ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade.

A prefeitura, em sua página oficial no Facebook, manifestou votos de profundo pesar pelo falecimento do médico Milton Luiz Ciappina. O prefeito da cidade, Marcio Wozniack ainda prestou votos de condolências a família do profissional de saúde.

