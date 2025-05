Mecânico que liberou ônibus com falha no freio é indiciado pela polícia

O mecânico da uma empresa do transporte coletivo de Curitiba foi indiciado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) pelos crimes de homicídio e lesão corporal. O motivo foi um grave acidente envolvendo um ônibus e outros dez carros que resultou na morte de uma pessoa entre as avenidas Iguaçu e Presidente Arthur da Silva Bernardes, no bairro Vila Izabel.

Segundo o laudo técnico elaborado pela Polícia Científica, foram identificadas falhas no sistema de ar comprimido e irregularidades em componentes de segurança do sistema de freios do veículo, fatores que podem ter contribuído para o sinistro. O ônibus estava na Avenida Iguaçu quando perdeu o freio.

No trabalho policial, a PCPR realizou diligências e oitivas de testemunhas, incluindo o motorista do ônibus. Com base na investigação e nas conclusões periciais, o mecânico responsável pelo veículo foi indiciado pelos crimes. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público para as demais providências.

Relembre o caso

No dia 13 de dezembro, por volta das 10h15, o ônibus da linha 703-Caiuá passou no semáforo vermelho e atingiu todos os veículos que estavam parados. Um Fiat Uno ficou por baixo do transporte coletivo. No local, o Corpo de Bombeiros confirmou a morte de Marcos Lazario, proprietário da churrascaria Master Grill CWB.

O 1º tenente do Corpo de Bombeiros Hanauer disse na época que o motorista do ônibus informou que notou algo de errado com o veículo no início da descida da avenida. “O relato é que ele sentiu que o veículo estava com pouco freio e ele tentou da maneira que deu evitar uma colisão maior e também foi tentando alertar com a buzina, mas infelizmente o sinal estava fechado, os veículos parados e acabou pela energia cinética envolvida”, informou o tenente.

