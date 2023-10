Mecânico morre atropelado por caminhão que consertava em Curitiba

Um mecânico morreu no começo desta sexta-feira (13) ao ser atropelado pelo caminhão que ele mesmo estava consertando. O acidente ocorreu na Rua Uberlândia, no bairro Abranches, em Curitiba, envolvendo um veículo da prefeitura de Curitiba.

De acordo com informações da própria prefeitura, o caminhão apresentou uma falha mecânica durante um serviço de coleta vegetal . O mecânico da empresa foi chamado para fazer a substituição do filtro de combustível. No momento que o profissional fazia o conserto, o veículo se movimentou, e acabou o acertando. As causas serão investigadas pela Polícia Civil.

O corpo do mecânico ainda estava preso embaixo do caminhão, e na sequencia, vai ser encaminhado para o Intituto Médico Legal de Curitiba (IML).

