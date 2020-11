Começa em dezembro a rematrícula para novos estudantes da rede municipal de ensino em Curitiba. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as rematrículas para quem continua nas escolas municipais serão realizadas no final deste mês de novembro.

As famílias vão poder procurar as unidades para matricularem suas crianças a partir do dia 4 de dezembro, data em que a secretaria vai divulgar resultado o cadastramento escolar para o ano letivo de 2021, que foi realizado entre os dias 5 de outubro e 4 de novembro para crianças e estudantes do pré e do 1º ano no Ensino Fundamental.

As crianças e adolescentes que já frequentavam a rede municipal de ensino – seja em escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ou Centros de Educação Infantil (CEIs) contratados, não precisam realizar o cadastro. A vaga desses alunos já está garantida para a continuidade nos estudos. Basta apenas que os pais ou responsáveis confirmem a efetivação da matrícula.

Calendário de matrículas

Os estudantes cujos pais realizaram o cadastramento, devem realizar a matrícula entre os dias 7 e 9 de dezembro. É necessário levar a carteira de identidade da criança, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Nos dias 10 e 11/12, é possível fazer a troca de vagas nos núcleos regionais da Educação.

De 14 a 18/12 corre o prazo para matrículas para alunos novos referente ao ano letivo de 2021.

Rematrículas

De 23 a 27/11, é o prazo para rematrícula de quem já estuda em escolas e CMEIs.