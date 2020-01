Alunos de doze cursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) que fazem parte do projeto-piloto Siga (Sistema de Gestão Acadêmica) têm até sexta-feira (31) para realizar a matricula para o novo ano letivo. Segundo a UFPR, o sistema Siga irá substituir o Portal do Aluno neste ano.

A universidade chegou a divulgar um vídeo para ensinar aqueles que precisam fazer a matrícula por meio do sistema

Cursos em teste

A matrícula pelo Siga está sendo aplicada para alunos de todos os períodos de doze cursos, dos quais dois são cursos técnicos e dez de graduação:

Graduações

Engenharia Civil (Curitiba)

Farmácia

Tecnologia em Luteria

Tecnologia em Comunicação Institucional

Tecnologia em Secretariado

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Tecnologia em Gestão da Qualidade

Tecnologia em Produção Cênica

Tecnologia em Gestão Pública

Tecnologia em Negócio Imobiliários

Técnicos

Técnico em Petróleo e Gás

Técnico em Agente Comunitário de Saúde