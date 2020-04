A prefeitura de Matinhos, no litoral do Paraná, tomou a decisão de fechar, por decreto, o acesso à toda extensão de orla da cidade. Quem insistir em ir para a areia será orientado a retornar para casa. Quem desobedecer terá uma multa de R$ 2 mil. A preocupação das autoridades está em um possível aumento no número de infectados pelo novo coronavírus e que o impacto venha a atingir o sistema de saúde. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Matinhos tem um caso confirmado da doença. Veja o boletim desta quarta-feira dos casos do covid-19 no Paraná.

Além disto, a prefeitura vai orientar os moradores da cidade para que evitem espaços públicos como o calçadão e a orla, que tem uma extensão de 18 quilômetros. A Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (GM) estarão comunicando as pessoas que insistirem em ficar longe de casa para que retornem para suas residências. Carros de som também serão utilizados para informar a população quanto a necessidade de ficar em quarentena. Esse tipo de apelo já foi tomado também pela prefeitura de Guaratuba.

Em um vídeo nas redes sociais de Matinhos, Douglas da Silva, secretário de Comunicação, reforça para que o turista não vá para o município, nem mesmo do feriado de Páscoa, que será na próxima semana. “Pedimos que fiquem em casa e não desçam para Matinhos no feriado, não desça para a praia. Você não vai ter acesso. O comercio está fechado, somente as farmácias estarão abertas. Não estamos de férias”, relatou o secretário.

Um dos motivos que levou a prefeitura a efetuar a medida deve-se à estrutura do sistema de saúde na região. Com um fluxo maior de pessoas, as unidades podem ficar em colapso e o atendimento seria prejudicado. “Estamos nos cuidando e nossa rede de saúde é para atender as pessoas daqui. Não desça para a praia”, desabafou Douglas da Silva.

Um caso confirmado no litoral

Um paciente de Matinhos teve o resultado positivo para covid-19 nesta semana.Trata-se de um homem de 31 anos. Segundo a prefeitura, o infectado segue em isolamento no Hospital Regional do Litoral em Paranaguá. Além deste homem, outras 17 pessoas estão em isolamento social e sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇