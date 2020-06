Para diminuir o risco de contaminações por coronavírus no feriado de Corpus Christi, as prefeituras de Matinhos e Pontal do Paraná, no litoral do estado, farão nesta semana bloqueios impedindo a entrada de pessoas que não moram em ambos os municípios.

O objetivo da operação é impedir cenas como no feriado do Dia do Trabalho, em maio, quando filas de carros se formaram nas rodovias de acesso às praias do Paraná em plena pandemia. No mesmo feriado, as Guardas Municipais e a Polícia Militar (PM) tiveram de reforçar o patrulhamento nas praias para que as pessoas respeitassem o isolamento social.

A restrição de acesso foi determinada por decretos municipais de cada uma das prefeituras. O bloqueio vale a partir de quarta-feira (10) e vai até domingo (14).

O acesso a Pontal do Paraná e Matinhos estará impedido para não moradores com barreiras do Batalhão Rodoviário da PM na PR-407 e na PR-508, a rodovia Alexandra-Matinhos. Também haverá bloqueio no ferryboat que liga Matinhos a Guaratuba.

Somente moradores, pessoas que trabalham nas duas cidades ou pacientes em casos de emergência terão acesso livre. Isso desde que sejam comprovadas tais condições. O horário do comércio nas duas cidades não terá mudança.

Preocupação nas praias

Desde o início da pandemia do coronavírus no Paraná em março, as cidades litorâneas viraram um foco de preocupação as autoridades sanitárias justamente pela ida de pessoas de outras regiões durante o isolamento social.

Em abril, o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus (DEM), chegou a fazer duras críticas ao desembargador José Maurício Pinto de Almeida, do Tribunal de Justiça, que havia emitido liminar derrubando os bloqueios às praias da cidade. Um dia após a decisão de liberar as praias, o desembargador voltou atrás e manteve o acesso bloqueado.

